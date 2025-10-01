رصد طائر "بلشون الليل أسود التاج" أثناء عبوره منطقة الحدود الشمالية

ومن بين الأنواع التي رصدت خلال الموسم الحالي، برز طائر بلشون الليل أسود التاج (Nycticorax nycticorax)، وهو من فصيلة البلشونيات، يتميز بجسم قوي وريش رمادي وتاج أسود يزين رأسه وأعلى ظهره، ويُعد من الطيور الليلية التي تنشط في الصيد مع حلول الغروب، معتمدة على الأسماك والبرمائيات غذاءً رئيسيًا لها.