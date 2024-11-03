المملكة تتصدر العالم في ترابط الطرق وبأعلى معايير التنفيذ والجودة والسلامة

وأشار إلى أن المملكة قد جنت الكثير من الفوائد من هذا التعاون المستمر، معرباً عن أمله بأن يثمر هذا المؤتمر عن توصيات عملية تسهم في تحسين قطاع الطرق، سواء على المستوى المحلي، الإقليمي، أو العالمي. واختتم قائلاً: "نتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر انطلاقة لجودة أعلى، وسلامة أكبر، واستدامة شاملة، بفضل الله ثم بفضل التعاون والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة".