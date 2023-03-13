محمية الملك سلمان بحائل تنظم مهرجانًا للتعريف بأهم المواقع الأثرية

وانتقد الزوار ما تم وصف الضب به عبر وضع مجسم أحد الحيوانات الزاحفة بدلًا من مجسم الضب، وكذلك وضع تعريف نبات الحمض الذي يعد أحد النباتات الرعوية التي تتغذى عليها الماشية، على شجرة الحُمّاض أو الحُمّيض أو الكَرْبَل واسمه العلمي Rumex vesicarius.