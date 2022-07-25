توقيع اتفاقية استحواذ بين وجهة مسار وشركة الزامل للتطوير العقاري

وقّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة «مسار» اليوم الإثنين وشركة الزامل للتطوير العقاري اتفاقية استحواذ تصبح بموجبها شركة الزامل مالكة لأحد الأبراج السكنية الفاخرة والمطلة على واجهة مسار بقيمة نصف مليار ريال.
وتمت مراسم التوقيع بين الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار الأستاذ ياسر أبو عتيق و رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للتطوير العقاري الأستاذ عبدالحميد بن عبد الله الزامل، والذي عبَر عن سعادته بهذه الاتفاقية والتي تنسجم مع طموحات شركة الزامل العالية إذ تحرص على تقديم أعلى مستويات خدمات التطوير العقاري للحلول السكنية الفاخرة، وذلك من خلال توفير شقق تمليك تليق بمشروع مميز وراقي مثل وجهة "مسار"
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار الأستاذ ياسر أبو عتيق عن اعتزاز الشركة بالاتفاقية مع شركة الزامل للتطوير العقاري مؤكداً في الوقت ذاته على حرص الشركة على دعم قطاع الإيواء والضيافة ، حيث تسعى وجهة مسار لخلق تجربة سكنية متميزة، تواكب متطلبات سكان مكة وزائريها.
وتعد وجهة «مسار» وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، حيث ستشكل معلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات، و ستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبة ومحركة للاستثمار طويل المدى.