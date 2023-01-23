الشركة الوطنية لقطع الغيار "National Auto Parts" تحتفل بإطلاقها الرسمي في المملكة

من جهته قال ستيف هورن، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لقطع الغيار (NAP): "لقد تم تكريمنا ودعمنا بامتياز من عملائنا الذين حضروا حفلنا لهذا اليوم، وسوف نعمل جاهدين لعمل نقلة نوعية ونمو كبير في هذا القطاع الحيوي الهام بدعم من عملائنا وشركائنا في النجاح، لتوفير ما يحتاجه السوق من قطع غيار ما بعد البيع المستخدمة في إصلاح السيارات.. ونحن نعتقد أن سوق المملكة العربية السعودية جاهز لهذه الحقبة الجديدة؛ وذلك بحسب التقارير والأبحاث الصادرة من الخبراء والاقتصاديين أصحاب الشأن. بالإضافة إلى ذلك، نحن متحمسون جدًّا لتقديم منصتنا الجديدة لعملاء الـB2B، وكذلك الموقع الإلكتروني كونه أول موقع شامل ومتكامل لكل الخدمات في المملكة العربية السعودية".