الشركة الوطنية لقطع الغيار "National Auto Parts" تحتفل بإطلاقها الرسمي في المملكة

احتفلت الشركة الوطنية لقطع الغيار (NAP)، التابعة لمؤسسة بترومين، بتدشينها رسميًّا، تحت عنوان "الحقبة الجديدة"؛ وذلك في 17 يناير في فندق الفيصلية بالرياض.
حيث شَهِدَ الحدث إقبالًا ممتازًا من الحضور؛ بما في ذلك العملاء والشركاء المُوَردون الرئيسيون وكبار المسؤولين التنفيذيين في NAP وشركة Petromin، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية شهيرة وشخصيات من وسائل التواصل الاجتماعي من المملكة.
NAP هي الشركة الرقمية الأولى في المملكة العربية السعودية التي تعمل في مجال قطع غيار وحلول ما بعد البيع للسيارات (التجاري)، ولديها هدف طموح لتكون المزود الأول (لجميع فئات قطع غيار السيارات من الأصلي إلى التجاري) في المملكة.
وتعمل من خلال قنوات متعددة، تهدف إلى تلبية احتياجات تجار الجملة وورش العمل والإصلاح المستقلة ومبيعات الشركات ومالكي السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبهذه المناسبة، قال كاليانا سيفاجنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة Petromin Corporation: "نحن متحمسون لإطلاق NAP هنا اليوم في فندق الفيصلية في الرياض، الذي يمثل نقلة نوعية ومستقبلية في هذا القطاع مع مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية، بوجود منصة رقمية متطورة متوافقة مع توجهات بترومين، التي من المتوقع أن تسهم بشكل حيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030".
من جهته قال ستيف هورن، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لقطع الغيار (NAP): "لقد تم تكريمنا ودعمنا بامتياز من عملائنا الذين حضروا حفلنا لهذا اليوم، وسوف نعمل جاهدين لعمل نقلة نوعية ونمو كبير في هذا القطاع الحيوي الهام بدعم من عملائنا وشركائنا في النجاح، لتوفير ما يحتاجه السوق من قطع غيار ما بعد البيع المستخدمة في إصلاح السيارات.. ونحن نعتقد أن سوق المملكة العربية السعودية جاهز لهذه الحقبة الجديدة؛ وذلك بحسب التقارير والأبحاث الصادرة من الخبراء والاقتصاديين أصحاب الشأن. بالإضافة إلى ذلك، نحن متحمسون جدًّا لتقديم منصتنا الجديدة لعملاء الـB2B، وكذلك الموقع الإلكتروني كونه أول موقع شامل ومتكامل لكل الخدمات في المملكة العربية السعودية".
كما أوضح "ستيف" أيضًا: "مهمتنا أن نكون الشريك المفضل لدى عملائنا ونريد أن يشعر عملاء NAP بالراحة والثقة أثناء التعامل معنا لتزويدهم بحلول ذات قيمة مضافة. مع حرصنا الدائم على أن نكون المزود الأول لخدمات ما بعد البيع للسيارات في المملكة، نسعد بأننا ننشر التكنولوجيا في هذا القطاع، ونقدم خدمة عملاء ممتازة مدعومة بخدمات لوجستية عالمية المستوى.. سيساعد استثمار NAP المعلن سابقًا في شركة "spare-it" الهندية للتكنولوجيا، في دعم تطلعاتها المستقبلية لتصبح المزود الرائد لقطع غيار السيارات الرقمية في المملكة العربية السعودية.. وإني أدعو الجميع إلى الانضمام "للحقبة الجديدة".
من الجدير بالذكر أنه في حفل الإطلاق، تم إنشاء أكشاك متخصصة لشركاء الموردين الرئيسيين لـNAP للعملاء للزيارة والتفاعل معهم. وكان من أهمهم إطارات Eurorepar (Stellantis)، Pirelli، بطارياتEnergizer Magneti Marelli، Siyam Radiator، زيوت HPCL، وLucas.