فريق طبي بصامطة العام ينهي معاناة ثلاثيني من انسداد بالكلى بسبب الحصوات

وفي التفاصيل، أوضح قائد الفريق الطبي، الدكتور باسل عثمان الحكمي، استشاري جراحة الكلى والمسالك والعقم والذكورة، أن المستشفى استقبل مريضاً في العقد الثالث من العمر، كان يعاني من حصوة في الحالب الأيسر وألم شديد وانسداد كلي في الكلى اليسرى.