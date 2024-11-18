فريق طبي بصامطة العام ينهي معاناة ثلاثيني من انسداد بالكلى بسبب الحصوات

أنهى فريق طبي بمستشفى صامطة العام بتجمع جازان الصحي معاناة مريض ثلاثيني من انسداد كلي في الكلى نتيجة وجود حصوات، باستخدام أحدث تقنيات تفتيت الحصوات بالليزر.
وفي التفاصيل، أوضح قائد الفريق الطبي، الدكتور باسل عثمان الحكمي، استشاري جراحة الكلى والمسالك والعقم والذكورة، أن المستشفى استقبل مريضاً في العقد الثالث من العمر، كان يعاني من حصوة في الحالب الأيسر وألم شديد وانسداد كلي في الكلى اليسرى.
وقام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات الشاملة والتصوير الطبي، وتبين وجود انسداد كلي في الكلية اليسرى نتيجة وجود حصوة في الحالب.
وبيّن "الحكمي" أن الفريق الطبي قام باستعراض الخيارات المتاحة أمام المريض، بما فيها العلاج بالليزر ومناظير المسالك البولية المتقدمة، والتي تُعد من أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً لعلاج مثل هذه الحالات، وقرر إجراء عملية جراحية بالليزر ومناظير المسالك البولية المتقدمة، تم من خلالها إجراء عملية إزالة الحصى وتفتيتها باستخدام الليزر والمناظير المتقدمة.
وأضاف أن الفريق الطبي المشارك في العملية مكون من: عبدالله عواف فني عمليات، عبدالله مباركي فني عمليات، منى طوهري تمريض عمليات، سعاد السالم تمريض عمليات، الدكتورة وداد استشاري تخدير، الدكتور مراد أخصائي تخدير، يحيى منور فني تخدير، وإبراهيم العايضة أخصائي تخدير.