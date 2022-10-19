بالفيديو.. "الحمادي" لـ"يا هلا بالعرفج": لستُ شبابيًّا ولا هلاليًّا.. أنا زعيم الحياد

بالفيديو.. "الحمادي" لـ"يا هلا بالعرفج": لستُ شبابيًّا ولا هلاليًّا.. أنا زعيم الحياد
استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج مع الناقد الرياضي "صالح الحمادي"، تحدَّث من خلاله عن حرصه على رياضة المشي بشكل يومي، وهو يقضيه بقراءة القرآن والتسبيح؛ لتصبح رياضة وعبادة في الوقت ذاته. وعند سؤاله عن ميوله الرياضي قال: "لستُ شبابيًّا ولا هلاليًّا؛ أنا زعيم الحياد".
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "المعجم الريادي" الذي أصدرته "منشآت" قائلاً إنه مفخرة للمكتبة العربية. كما عرض مقطعًا مرئيًّا لـ"تركي المحمود"، تحدث من خلاله عن الكتاب.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج فيديو لحملة من أهم الحملات التي انطلقت قبل أيام، وهي تمس التوعية بجانب مهم جدًّا للجميع، وقد أطلقتها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، هي تحمل شعار "#خلك_قريب".
وفي سياق فقرة سيرة وتر يعقب الناقد الفني "خالد أبو منذر"، المشرف العام على أعمال الموسيقار الدكتور طلال مداح، على قصة أغنية "تعالي نقسم الشكوى"، التي غناها الراحل "طلال مداح"، ويقول إنها من ألحانه -رحمه الله-.