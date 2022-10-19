بالفيديو.. "الحمادي" لـ"يا هلا بالعرفج": لستُ شبابيًّا ولا هلاليًّا.. أنا زعيم الحياد

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج مع الناقد الرياضي "صالح الحمادي"، تحدَّث من خلاله عن حرصه على رياضة المشي بشكل يومي، وهو يقضيه بقراءة القرآن والتسبيح؛ لتصبح رياضة وعبادة في الوقت ذاته. وعند سؤاله عن ميوله الرياضي قال: "لستُ شبابيًّا ولا هلاليًّا؛ أنا زعيم الحياد".