الزهراني: عدد مستفيدي مشروع "يتلونه لتصحيح تلاوة ضيوف الرحمن" 70 ألفاً من 67 دولة

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ في مكتبه، المشرف العام على مشروع "يتلونه لتصحيح تلاوة ضيوف الرحمن"؛ التابع لجمعية النور لتعليم ضيوف الرحمن القرآن الكريم، سعيد الزهراني؛ والمدير التنفيذي عبدالعزيز الزهراني.