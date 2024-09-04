الزهراني: عدد مستفيدي مشروع "يتلونه لتصحيح تلاوة ضيوف الرحمن" 70 ألفاً من 67 دولة

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ في مكتبه، المشرف العام على مشروع "يتلونه لتصحيح تلاوة ضيوف الرحمن"؛ التابع لجمعية النور لتعليم ضيوف الرحمن القرآن الكريم، سعيد الزهراني؛ والمدير التنفيذي عبدالعزيز الزهراني.
واستعرض "الزهراني"؛ لسماحته رؤية ورسالة المشروع وأهدافه، وما حقّق من منجزاتٍ، حيث بلغ عدد المستفيدين قرابة 70 ألف مستفيد من 67 دولة.
وتسلَّم سماحته تقرير الجمعية السنوي، مشيداً بجهود القائمين على المشروع، وما يقومون به من أعمال، سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.