غار جبل ثور.. مَعْلمٌ تاريخي وشاهدٌ على حضارة غيَّرت مسار العالم.. وضم نبيًّا وخليلاً

"سبق" حضرت مساء اليوم في قمة جبل ثور، ورصدت خلال جولتها التي بدأت من أسفل الجبل اللوحات التعريفية بالجبل، وبعض النصائح والتوجيهات للراغبين في الصعود إلى قمته بلغات عدة. وقد شوَّهت تلك العمالة مَعْلمًا أثريًّا وتاريخًا شهد وجود نبينا محمد -عليه الصلاة والسلام-، والخليفة أبي بكر الصديق؛ إذ أدخلت العمالة بعض التعديلات على الغار، وقاموا بتبليطه ببلاط السيراميك، والعبث بجوانبه، وإحداث تعديلات في أرضيته، بالرغم من أنه يفترض أن يكون مَعْلمًا تاريخيًّا وأثريًّا.