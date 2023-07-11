أين تذهب هذا الصيف؟.. 10 أماكن سعودية جاذبة للسياح والمواطنين لقضاء إجازتهم

تضم هذه المنطقة مواقع سياحية عديدة، منها بحيرة دومة الجندل التي تأتي في طليعة اهتمام زوار المنطقة، إلى جانب مواقع تراثية، تعود للحضارة الإسلامية، ومن بينها مسجد عمر بن الخطاب. كما تضم تلك المنطقة أولى مآذن الإسلام.