أين تذهب هذا الصيف؟.. 10 أماكن سعودية جاذبة للسياح والمواطنين لقضاء إجازتهم

تسعى المملكة العربية السعودية لجذب العالم إلى معالمها السياحية الخلابة والجذابة، بخلاف مكانتها الدينية العظيمة بين دول العالم والمسلمين، وذلك ضمن رؤية السعودية 2030م.
وتعرض "سبق" بعض المعلومات عن الأماكن السياحية التي يمكن أن يقصدها السياح والمواطنون لقضاء وقت فراغهم وترفيههم بها.
تقع شرم أبحر على بُعد 30 كيلومترًا من مدينة جدة، ويُطلَق عليها عروس البحر الأحمر، وتتميز بشاطئها الذي يقع على الجانب الشرقي من البحر الأحمر.
وزحف العمران إلى خليج أبحر في أقرب نقطة له عند ناحيته الجنوبية، وفي أبعدها عند الناحية الشمالية. كما أقيمت دارات أسمنتية وخشبية به في ناحيته.
هذه المنطقة عبارة عن شق صخري، يتوسطه جريان المياه في شمال شرق مدينة جيزان، وهو مكان مميز لمن يحب ويهوى أن يمارس هوايتَي التجديف والسباحة.
تضم هذه المنطقة مواقع سياحية عديدة، منها بحيرة دومة الجندل التي تأتي في طليعة اهتمام زوار المنطقة، إلى جانب مواقع تراثية، تعود للحضارة الإسلامية، ومن بينها مسجد عمر بن الخطاب. كما تضم تلك المنطقة أولى مآذن الإسلام.
تضم جزر الفرسان 84 جزيرة، بمقومات سياحية عالية ومتميزة، وهي تبعد 50 كيلومترًا عن مدينة جازان، وبها من تكوينات الشعب المرجانية الكثير؛ ما يجعلها تتميز عن بقية الجزر.
تقع درة العروس في شمال مدينة جدة بمنطقة ذهبان، وتطل على ساحل البحر الأحمر، وتزود الزوار بمرافق وخدمات حياتية متكاملة ومنوعة، منها إمكانية التملك والسكن بوحداتها السكنية الفاخرة.
تُعتبر من المناطق السياحية التي يقصدها السعوديون للترفيه عن أنفسهم، وقضاء أوقات ترفيههم وفراغهم في الإجازة الصيفية في هدوء واستمتاع.
يوجد وادي الطوقي في العاصمة الرياض، وهو من المناطق الجذابة سياحيًّا، ويفتخر بها السعوديون، وهو أطول وادٍ تتخلله طبيعة خلابة من صخور وأشجار، خاصة أشجار الطلح، وتتكون شلالات عند سقوط الأمطار على المنطقة.
تقع جبال فيفا في شرق منطقة جازان، وهي عبارة عن مجموعة من الجبال الملتفة حول بعضها، وتُعتبر مكانًا متميزًا لمحبي المغامرات وتسلق الجبال.
تعد أكبر حفرة في الشرق الأوسط، وتشكلت بفعل النشاط البركاني الذي أدى إلى انفجار تحت الأرض، تولد عنه بخار بفعل اتصال الصخور المنصهرة بالمياه الجوفية؛ ما يجعلها مكانًا متميزًا لدى البعض لالتقاط الصور التذكارية بها.
يُطلق عليها سكان الرياض المطل؛ لما يميزها من طبيعة تجعلها أجمل معالم السياحة في المملكة العربية السعودية، ويرتادها محبو المغامرة، وتبعد عن العاصمة الرياض بـ90 كم.
وشهد العام الماضي توافد الملايين إلى المملكة العربية السعودية؛ بهدف أداء مناسك فريضة الحج ومناسك العمرة. وتسعى المملكة إلى أن يتردد عليها الكثير من سكان العالم؛ لرؤية معالمها السياحية الخلابة في فترة الصيف؛ لما لها من طبيعة جذابة، ومكانة متميزة.