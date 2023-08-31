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تبوك.. القبض على مقيم لترويجه مادة "الشبو"

تبوك.. القبض على مقيم لترويجه مادة "الشبو"

قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على مقيم من الجنسية الباكستانية متغيب عن العمل؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa

وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

تبوك
دوريات الأمن
مادة الشبو

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