"عبدالعزيز بن سعد" لعدد من المستثمرين: حائل تملك القدرة السياحية والموقع الاستراتيجي المتميز

عقد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مبنى غرفة حائل اليوم، لقاءً موسعًا مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، بحضور رئيس غرفة حائل هاني الخليفي، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عماد الصبحي.
وتناول خلال اللقاء آفاق الاستثمار في منطقة حائل في ظل الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، والميز النسبية المتنوعة في حائل ومحافظاتها، مُرحّبًا بجميع رجال الأعمال والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، مشيرًا إلى ما تتمتع به المنطقة من مقومات وإمكانات في شتى المجالات وأهمية استغلال الفرص الاستثمارية والسياحية المتاحة بالمنطقة.
وقال: المنطقة تشهد قفزات كبيرة أتت من خلال القدرة الكاملة لتقديم نفسها على عدة مستويات سياحية وزراعية وتعدينية وغيرها من الممكنات الجاذبة للمستثمرين مع اتجاهها بسرعة عالية لتمكين القطاع الخاص ليؤدي دورًا فاعلًا لإثراء هذا الحراك ودفع مسيرة التنمية من خلال ما وفرته هذه الدولة من برامج وممكنات وفرص ستكون في المستقبل أضعاف ما نحن عليه الآن.
وأضاف: نسعى دائمًا لأن تكون لحائل القدرة في تقديم نفسها بما تملكه من قدرة سياحية وبوجود رجال أعمال مبادرين لاستغلال الممكنات والفرص الموجودة، متطرقًا إلى محورية حائل وأهمية موقعها الإستراتيجي بالنسبة لمحيطها الجغرافي حيث تتوسط العديد من المناطق التي يبلغ مجموع تعداد سكانها ما يزيد على 4.5 ملايين نسمة.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد أن حائل اليوم غدت عنوانًا في مجالات عدة ثقافية وتاريخية واجتماعية وزراعية ومحاور أخرى في الأطروحة الصحية واللوجستية وموقعها المحوري المهم، مشيرًا إلى أن من أهم السمات التي تتمتع بها المنطقة هي ما تم التوصل إليه من آثار تصل إلى 350 ألف سنة ووجود العديد من الشواهد التاريخية مثل درب زبيدة الذي يعد شاهدًا لوجستيًا على أهمية موقع حائل الإستراتيجي والمحوري.
واختتم حديثه لرجال الأعمال قائلًا: أنتم تعلمون حجم النمو خلال السنوات الماضية والحراك الفاعل ونتطلع في المستقبل أن نشاهد حراكًا مضاعفًا يثري قدرات كل قطاع بما يواكب حجم القادمين إلى المنطقة؛ مما يتطلب المزيد من الاستثمارات في الفنادق ودور الإيواء والخدمات السياحية واللوجستية وغيرها من المجالات لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن مدينة حائل تؤَنسن بشكل كبير من خلال مشاريع كبيرة لتقديمها وجهة سياحية في ظل دعم القيادة مبينًا أنه يجري حاليًا إعادة تأهيل طريق الملك عبدالعزيز والمنطقة المركزية والمنطقة بشكل عام.
إثر ذلك، شهد أمير حائل حفل مراسم توقيع اتفاقية التشغيل بين حائل زون، ومجموعة فنادق بارسيلو الإسبانية.
من جانبه أكد رئيس غرفة حائل حرصه على بذل المزيد من العمل لخدمة المنطقة وتحقيق تطلعات سموه في ظل الدعم والرعاية من قبل القيادة الحكيمة.
فيما أشار الرئيس التنفيذي لحائل زون عمير العمير إلى الحرص على إقامة مشروع حائل زون في المنطقة لما وُجد من دعم كبير منه وللممكنات التي تحظى بها المنطقة.
بعدها قُدم عرض مرئي عن المشروع ومراحل تأسيسه، ومرحلة التشغيل بين حائل زون ومجموعة فنادق بارسيلو الإسبانية.