"عبدالعزيز بن سعد" لعدد من المستثمرين: حائل تملك القدرة السياحية والموقع الاستراتيجي المتميز

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد أن حائل اليوم غدت عنوانًا في مجالات عدة ثقافية وتاريخية واجتماعية وزراعية ومحاور أخرى في الأطروحة الصحية واللوجستية وموقعها المحوري المهم، مشيرًا إلى أن من أهم السمات التي تتمتع بها المنطقة هي ما تم التوصل إليه من آثار تصل إلى 350 ألف سنة ووجود العديد من الشواهد التاريخية مثل درب زبيدة الذي يعد شاهدًا لوجستيًا على أهمية موقع حائل الإستراتيجي والمحوري.