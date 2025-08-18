وزارة التجارة تعلن نتائج تقييم المتاجر الإلكترونية في مرحلته الأولى

وتضمّن التقييم 10 معايير أساسية تُعنى بالمتطلبات العامة للتجارة الإلكترونية، وهي: توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، وتوفّر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على المتجر، وتوفّر سياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل على المتجر، وتوفّر سياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر.