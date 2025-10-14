"زاتكا" تحذر من الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب

ودعت الهيئة جميع المكلفين إلى التأكد من صحة المعلومات والجهات التي يتعاملون معها في ما يخص الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية، مشيرة إلى أن الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها يسهم في تعزيز الشفافية وضمان العدالة الضريبية وتجنب أي مخالفات قد تترتب على التعامل مع جهات غير معتمدة.