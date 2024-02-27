الرئيس الأوكراني يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

وكان في استقباله بالصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان "الوزير المرافق"، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد المسهر الجبرين، وسفير أوكرانيا لدى المملكة "أناتولي بيترينكو"، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.