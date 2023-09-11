"بيئة مكة" تردم آباراً مكشوفة بمحافظة الليث

نفَّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، مُمثلاً بمكتب الوزارة في محافظة الليث، جولات ميدانية؛ بهدف حصر وردم آبار مكشوفة مهملة في قرية ضهياء، وشال بمركز غميقة بمحافظة الليث.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أنه تمّ ردم الآبار وفق الإجراءات المتبعة، وبمشاركة جهات الاختصاص "الدفاع المدني، وإمارة المنطقة، والبلدية" كما تم وضع حواجز تنبيهية.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين، إلى المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، عبر نظام "بلاغات" من خلال زيارة الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/، أو بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939).