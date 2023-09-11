"بيئة مكة" تردم آباراً مكشوفة بمحافظة الليث

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أنه تمّ ردم الآبار وفق الإجراءات المتبعة، وبمشاركة جهات الاختصاص "الدفاع المدني، وإمارة المنطقة، والبلدية" كما تم وضع حواجز تنبيهية.