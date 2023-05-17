"الدلامي" يتفقد عددًا من الطرق.. للتأكد من جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن

يُذكر أن قطاع الطرق يعد من أهم القطاعات الحيوية والممكنة لخدمة ضيوف الرحمن، خاصةً وأن المملكة تتمتع بشبكة طرق تُعد من خلالها الأولى عالميًّا في مؤشر الترابط، كما أسهمت هذه الشبكة في ربط كل المشاعر المقدسة، وتوفير طرق ذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.