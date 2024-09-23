في ذكرى اليوم الوطني.. "وفا": رحلة المملكة من توحيد المؤسس إلى رؤية سلمان وولي عهده

ويمضي "وفا" مع الرحلة قائلًا: "عندما تعود بنا الذاكرة إلى البدايات نجد أنها كانت صعبة في جميع مناحيها، كانت الموارد شحيحة والظروف غاية في الصعوبة، والظرفان الإقليمي والدولي يعيشان حالة من عدم الاستقرار، ورغم ذلك كانت العزيمة قوية والنظرة ثاقبة والإصرار على بناء الوطن لا تهاون فيه، تم تخطّي الصعاب بتوفيق من المولى عز وجل ثم بالملك عبد العزيز، الذي لن نوفيه حقه مهما قلنا أو فعلنا، فهو الملك المؤسس الذي يعود له الفضل بعد الله في أننا نعيش في وطن لا مثيل له، وهذا أمر لا مبالغة فيه بقدر ما هو واقع نعيشه كل يوم، وطن جمع أطراف المجد على كافة المستويات دون إفراط أو تفريط، وطن أصبح علامة بارزة في المجتمع الدولي بنهجه المعتدل وحكمة سياسته واتزان مواقفه؛ ما جعله ركيزة أساسية لا غنى عنها".