أمير القصيم يُكرِّم العثيم لدعمه الوقف التعليمي في المنطقة بـ61 مليون ريال

كرَّم سمو أمير منطقة القصيم، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور وزير التعليم الدكتور يوسف بن عبدالله البنيان، الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية، تقديرًا لجهوده في دعم العمل الخيري والإنساني، ودعمه الوقف التعليمي في تعليم القصيم بمبلغ (61) مليون ريال.
جاء ذلك خلال الاحتفال بتدشين ٤٠ مشروعًا تعليميًّا بالإدارة العامة لتعليم المنطقة، وتوقيع الشراكات والأوقاف التعليمية مع رجال الأعمال والداعمين.
وعبَّر العثيم عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة مثمنًا الجهود التي يقوم بها في خدمة المنطقة، ومبادراته المستمرة لدعم التنمية والتطوير في القطاعات كافة، خاصة قطاع التعليم، تحت رعاية ودعم حكومتنا الرشيدة -وفقها الله-.
وقال العثيم إن التكريم الذي حظي به من قِبل سمو أمير منطقة القصيم، وتشريفه عددًا من الاتفاقات التي وقَّعتها المؤسسة لدعم الوقف التعليمي في تعليم القصيم، يجسِّد علاقة المحبة والتقدير التي تجمع بين ولي الأمر ومواطنيه، وتأكيد لديدن هذه البلاد الطاهرة منذ عهد الملك المؤسس حتى هذا العهد الزاهر المبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وختم العثيم تصريحاته بالدعاء أن يحفظ الله لبلادنا الغالية (مملكة الإنسانية) أمنها وسلامها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-.