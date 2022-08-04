موثقًا قصص النجاح.. "ندلب" يصدر تقريره السنوي للعام 2021

وأكد أنه في بداية العام الماضي بعد مرور قرابة خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 انتقلت إلى مرحلة جديدة لتعظيم الأثر، وتسريع وتيرة الإنجاز، ورفع مستوى إشراك القطاع الخاص في تحقيق التحول المنشود بجميع القطاعات، وعلى جميع الأصعدة، بما فيها إعادة هيكلة بعض برامج الرؤية، وإطلاق برامج جديدة لتسهم في صناعة المستقبل وتحقيق الطموحات، معبرًا عن ثقته في أنَّ القادم أفضل وأجمل وأكبر أثرًا بعون الله وتوفيقه، ثم الدعم الكبير للقيادة الرشيدة.