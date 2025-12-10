تقارير عن انتهاكات جسيمة في حضرموت بعد تقدم الانتقالي.. والمملكة تؤكد دعم الحقوق عبر المسارات السلمية

وتشير مصادر إعلامية وشهادات محلية إلى أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي ارتكبت ممارسات وُصفت بالجسيمة، من بينها إعدامات خارج القانون بحق أسرى عسكريين، واعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري استهدف مدنيين وعسكريين. كما أفادت عائلات بتعرضها للإخلاء القسري من منازلها، إلى جانب عمليات نهب طالت ممتلكات عامة وخاصة، بما في ذلك منازل، ومحال تجارية، ومقار مدنية وعسكرية.