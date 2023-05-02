الصندوق الصناعي يُعلن بدء التقديم لبرنامج "نُخب" المنتهي بالتوظيف

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، اليوم الثلاثاء، بدء التقديم على برنامج "نُخب" التدريبي المنتهي بالتوظيف في الصندوق الصناعي، اعتبارًا من 10 شوال وحتى 19 ذي القعدة المقبل.
يأتي ذلك ضمن مسارات البرنامج الثلاثة: نُخب المهندسين، ونُخب الائتمان، ونُخب دراسات السوق.
ويهدف برنامج "نُخب" التدريبي المنتهي بالتوظيف، إلى تقديم تدريب مُكثّف موجّه إلى الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج من مرحلتَي البكالوريوس والماجستير؛ تلبيةً لاحتياجات سوق العمل وتقديم فرص وظيفية في الصندوق الصناعي.
وأطلق الصندوق برنامج "نُخب" في العام 2019م، وبلغ إجمالي المستفيدين من مساراته الثلاثة 154 مستفيدًا ومستفيدة، منهم 54 خلال عام 2022م.
ويُنفّذ برنامج "نُخب"، بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية الرائدة؛ حيث يحصل الملتحق بالبرنامج على مزايا عديدة، أبرزها: مكافأة شهرية، وتأمين طبي للمتدرب ووالديْه، بالإضافة إلى بدل سكن وبدل نقل، وكذلك مكافأة أداء سنوية وغيرها من المزايا، فضلاً عن اكتساب الخبرات المهنية وصقل المهارات.
كما دعا صندوق التنمية الصناعية السعودي، حديثي التخرج من مرحلتَي البكالوريوس والماجستير إلى التقدّم لبرنامج "نُخب" التدريبي عبر الموقع الإلكتروني للصندوق (SIDF.gov.sa).