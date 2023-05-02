الصندوق الصناعي يُعلن بدء التقديم لبرنامج "نُخب" المنتهي بالتوظيف

ويُنفّذ برنامج "نُخب"، بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية الرائدة؛ حيث يحصل الملتحق بالبرنامج على مزايا عديدة، أبرزها: مكافأة شهرية، وتأمين طبي للمتدرب ووالديْه، بالإضافة إلى بدل سكن وبدل نقل، وكذلك مكافأة أداء سنوية وغيرها من المزايا، فضلاً عن اكتساب الخبرات المهنية وصقل المهارات.