من مؤتمر في إسلام آباد.. قاضي قضاة فلسطين: "محمد بن سلمان" يتحدث باسم فلسطين في المحافل الدولية

من جهته، أكد الدكتور محمود الهباش أن النضال لحماية القدس والمسجد الأقصى سيستمر حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيدًا بالجهود السعودية–الفرنسية لعقد مؤتمر لحل الدولتين، ومؤكدًا أن "وجود السعودية يعني وجود فلسطين"، مشيرًا إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان "يتحدث باسم فلسطين في المحافل الدولية".