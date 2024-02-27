إجازة دراسية وأجواء ربيعية.. العاصمة المقدسة تشهد توافدًا كبيرًا لأداء العمرة

وتزخر مكة المكرمة بالعديد من المتاحف الأثرية، والقصور التاريخية، والمساجد القديمة، إلى جانب عدد من المرافق السياحية؛ منها حي حراء الثقافي الواقع أسفل جبل حراء، ومصنع كسوة الكعبة، إضافة إلى الحدائق العامة التي هيأتها أمانة العاصمة المقدسة، وعددها يقارب 290 حديقة عامة مصممة وفق أحدث الطرز الفنية والهندسية، وتضم في معظمها العديد من الساحات الرئيسية، والجلسات المظللة، ودورات المياه، والمرافق الخدمية المتكاملة، وطرق لممارسة المشي، وملاعب لكرة القدم، والطائرة، والتنس، إضافة للمتنزهات الطبيعية البيئية التي تشكل متنفسًا طبيعيًّا للمواطنين والمقيمين.