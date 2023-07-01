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بالصور.. مشاهد لا تُنسى: رجال الأمن في الحج.. لطفٌ ونبل وأمان واطمئنان

رجل أمن يعتني بأحد الصبية في مشهد لا يخلو من الأمان والاطمئنان
رجل أمن يعتني بأحد الصبية في مشهد لا يخلو من الأمان والاطمئنان

تنوعت المشاهد واللقطات في حج هذا العام، ولكن تظل مشاهد رجال الأمن من جميع القطاعات، الذين كانوا على قدر المسؤولية والمهمة الثقيلة التي أُلقيت على عاتقهم، الأبرز والأكثر تداولاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

حاج يعانق رجل أمن عرفاناً له
حاج يعانق رجل أمن عرفاناً له

ولم تخلُ المشاهد من لطف ونبل وإنسانية رجال الأمن؛ فكما سهروا على أمن وسلامة ضيوف الرحمن كانوا أيضًا خير معين لهم بتقديم يد المساعدة، والعمل على راحتهم، وتخفيف التعب والإرهاق عنهم أثناء تأديتهم النسك؛ ليوفروا لهم تجربة مريحة.

رجال حرس الحدود يودعون الحجاج المغادرين
رجال حرس الحدود يودعون الحجاج المغادرين

والتقطت عدسات الكاميرا لقطات ومشاهد عدة، كانت رحمة ولطف رجال الأمن محورها ومرتكزها.. فهذا يدفع كرسي حاج أقعده المرض، وذاك يخفف من وطأة حرارة الجو عن حاجة مسنة، وآخر يحتضن طفلاً حتى ينتهي ذووه من أداء طاعتهم.

رجل أمن يحاول تخفيف وترطيب الجو الحار على أحد الحجاج المسنين
رجل أمن يحاول تخفيف وترطيب الجو الحار على أحد الحجاج المسنين

والمشاهد لا تنتهي، ولا يمكن حصرها.. فمنها ما رصدته الكاميرا، ومنها ما سقط؛ فاللقطات عفوية وتلقائية، وتبرز الجانب الإنساني والخيري الذي ميَّز رجل الأمن السعودي عبر عقود طويلة من مواسم الحج الناجحة.

رجل أمن يحاول ترطيب الجو لحاجة مسنة
رجل أمن يحاول ترطيب الجو لحاجة مسنة

وعلى الرغم من تعدُّد المهام، وثقل المسؤولية، إلا أن رجال الأمن كانوا عند العهد وحُسن الظن؛ فلم يبخلوا بنقطة عرق واحدة في سبيل راحة حجيج بيت الله الحرام، وتغليب الجانب الإنساني، واستقبال الحجاج بابتسامة عريضة، تمسح عنهم تعبهم وإرهاقهم، وتمنحهم العزيمة على استكمال نسكهم وطاعاتهم.

رجل أمن يحمل طفلاً حتى يتسنى لذويه رمي الجمرات
رجل أمن يحمل طفلاً حتى يتسنى لذويه رمي الجمرات
رجل أمن يخفف من حرارة الجو على الحجاج عند جسر الجمرات
رجل أمن يخفف من حرارة الجو على الحجاج عند جسر الجمرات
رجل أمن يخفف من وطأة حرارة الجو عن رأس أحد الحجاج المسنين
رجل أمن يخفف من وطأة حرارة الجو عن رأس أحد الحجاج المسنين
رجل أمن يدفع عربة أحد الحجاج لمساعدته
رجل أمن يدفع عربة أحد الحجاج لمساعدته
رجل أمن يرش المياه على أحد الحجاج لترطيب الأجواء
رجل أمن يرش المياه على أحد الحجاج لترطيب الأجواء
أحد رجال قوات الطوارئ يوجه حاج يطلب المساعدة
أحد رجال قوات الطوارئ يوجه حاج يطلب المساعدة
حاج يعانق رجل أمن بعد تقديمه المساعدة له
حاج يعانق رجل أمن بعد تقديمه المساعدة له
ضيوف الرحمن
الحج
موسم الحج
حج 1444
موسم الحج 1444

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