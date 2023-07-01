بالصور.. مشاهد لا تُنسى: رجال الأمن في الحج.. لطفٌ ونبل وأمان واطمئنان

وعلى الرغم من تعدُّد المهام، وثقل المسؤولية، إلا أن رجال الأمن كانوا عند العهد وحُسن الظن؛ فلم يبخلوا بنقطة عرق واحدة في سبيل راحة حجيج بيت الله الحرام، وتغليب الجانب الإنساني، واستقبال الحجاج بابتسامة عريضة، تمسح عنهم تعبهم وإرهاقهم، وتمنحهم العزيمة على استكمال نسكهم وطاعاتهم.