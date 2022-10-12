"الشواف".. طبيب جراحة العظام بـ"سليمان الحبيب بالتخصّصي" يحصل على دبلوم "فيفا" للطب الرياضي

في إطار حرص مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، الحثيثة على تأهيل كفاءاتها الطبية لمواكبة التطورات العلمية المستمرة في التخصصات كافة، حصل الدكتور نوار الشواف؛ طبيب جراحة العظام بمستشفى التخصصي على دبلوم الطب الرياضي، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، FIFA Diploma in" Football Medicine".
وقال الدكتور الشواف؛ إنه نال هذه الشهادة بعد أن أنهى مقررات دبلوم الطب الرياضي المعتمدة، وعددها 42 مقرراً وبحثاً، شملت المعلومات الغذائية والصحية المتعلقة بلاعبي كرة القدم والفريق بشكل عام، إضافة إلى جميع المعلومات التي تخص تفادي الإصابات وتقييمها وطرق علاجها ومن ثم تأهيل المصابين، من الرياضيين الذين يمارسون الرياضة على سبيل الترفيه والهواية أو المحترفين، مشيراً إلى أن الحصول على هذه الشهادة يؤهل لمرافقة الفرق في البطولات والأحداث الرياضية.
وعبّر الشواف عن شكره وتقديره للمجموعة وإدارة المستشفى، على الدعم اللامحدود الذي قدّمته، مضيفاً أن ذلك ليس غريباً عليها بالنظر إلى أنها طوال مسيرتها تعد التعليم والتدريب الطبي جزءاً لا يتجزّأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، مضيفاً أن ذلك كان دافعاً كبيراً له، للحصول على هذه الشهادة القيّمة في الطب الرياضي، والاطلاع على أفضل وأحدث ممارسات الوقاية والتشخيص والعلاج سواء الجراحي أو غير الجراحي المترافق مع التأهيل والعلاج الطبيعي اللازم.
وختم حديثه بالإشارة إلى أن الطب الرياضي يعد من فروع الطب الحديثة، التي ظهرت في القرن العشرين، كاستجابة لانتشار وتوسع الأنشطة الرياضية وتمارينها ومنافساتها، والاهتمام المتزايد من المجتمعات بشتى أنواعها، إذ لم تعد مجرد شغف وهواية فحسب، إنما علم واحتراف وألقاب.
جديرٌ بالذكر أن مراكز الطب الرياضي بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب واحدة من أهم العلامات البارزة في مجال الرعاية الصحية للرياضيين، حيث أصبحت المقصد الأول لنجوم الرياضة العربية والخليجية، لتطبيقها المعايير المعتمدة دولياً في علاج مشكلات العظام والإصابات الرياضية وإجراء العمليات والتدخلات الجراحية ووضع البرامج التأهيلية حتى العودة للملاعب، وتميز المركز في علاج تمزقات الرباط الصليبي الأمامي والخلفي، ومناظير الركبة، وخلع الكتف المتكرّر، وكذلك في التهابات المفاصل، وتمزق الكاحل، إضافة إلى إصابات العضلات الضامة، احتكاك وخشونة المفاصل.