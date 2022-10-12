"الشواف".. طبيب جراحة العظام بـ"سليمان الحبيب بالتخصّصي" يحصل على دبلوم "فيفا" للطب الرياضي

وعبّر الشواف عن شكره وتقديره للمجموعة وإدارة المستشفى، على الدعم اللامحدود الذي قدّمته، مضيفاً أن ذلك ليس غريباً عليها بالنظر إلى أنها طوال مسيرتها تعد التعليم والتدريب الطبي جزءاً لا يتجزّأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، مضيفاً أن ذلك كان دافعاً كبيراً له، للحصول على هذه الشهادة القيّمة في الطب الرياضي، والاطلاع على أفضل وأحدث ممارسات الوقاية والتشخيص والعلاج سواء الجراحي أو غير الجراحي المترافق مع التأهيل والعلاج الطبيعي اللازم.