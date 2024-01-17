مجموعة "روشن" تكرّم شركاء النجاح في "منتدى روشن لسلاسل الإمداد"

وفي تأكيد آخر على التعاون الذي يميز مساعي المجموعة، احتفت "روشن" بشركائها الذين تميزوا في التعاون معها في تطوير المشاريع وهم شركة "بارسونز العربية السعودية" و"شاينا هاربور" و"عبر المملكة" (سبك) وشركة "إيه إي سفن مورس" وشركة "التعمير والإنشاء المحدودة" (BCC)، وذلك من خلال تكريم ممثليهم تقديراً للأداء المتميز الذي قدموه في مشاريع مجموعة روشن المختلفة.