"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لزراعة القوقعة للأطفال الفلسطينيين في غزة والأردن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية والسفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري , اتفاقية مع مستشفى الاستقلال الأردني؛ وذلك للمساهمة في تنفيذ برنامج "سمع السعودية" التطوعي لزراعة القوقعة وإعادة التأهيل للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والأردن.
ووقّع الاتفاقية من جانب المركز مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، ومن جانب مستشفى الاستقلال الأردني نائب رئيس مجلس إدارة المستشفى أسامة محمود أحمد معروف، وذلك في مقر سفارة المملكة في العاصمة الأردنية عمّان.
وسيتم بموجب الاتفاقية إجراء عمليات زراعة القوقعة مع توفير أجهزة القوقعة، وتقديم خدمات الفحص من قبل المختصين من الأطباء وأخصائي التخاطب والنطق من المستشفى أو المتطوعين، وصرف الأدوية اللازمة، فضلاً عن نقل المستفيدين ومرافقيهم للأراضي الأردنية وتوفير السكن والإعاشة لمدة 3 أشهر في حال كانت إقامتهم في قطاع غزة.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.