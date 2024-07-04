"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لزراعة القوقعة للأطفال الفلسطينيين في غزة والأردن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية والسفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري , اتفاقية مع مستشفى الاستقلال الأردني؛ وذلك للمساهمة في تنفيذ برنامج "سمع السعودية" التطوعي لزراعة القوقعة وإعادة التأهيل للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والأردن.