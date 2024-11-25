شركة ماجد الفطيم - كارفور تعلن عن طرح فرص توظيفية في عدة مجالات

أعلنت شركة ماجد الفطيم - كارفور (السعودية)، عن فتح باب التوظيف في فروعها بالمملكة، وذلك في مجموعة متنوعة من الوظائف، وتشمل مجالات التوظيف مشرفين ومديري أقسام في كل من: المخبز، الملحمة، المسمكة، الخضراوات والفواكه، البقالة والسلع الاستهلاكية، السلع غير الغذائية.