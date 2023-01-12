الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة تفوز بجائزة "لبّيتُم" للتميّز عن حافلات النقل العام

وتقدم حافلات مكة تجربة فريدة في خدمات النقل العام بجودة عالية تلبي احتياجات السكان والزوار وضيوف الرحمن، وتلعبُ دورًأ هامًا في تقليل أعداد السيارات في شوارع وطرقات مكة المكرمة، والتخفيف من نسب التلوث البيئي والازدحام المروري، وتمنح مكة نظام نقل عالمي وآمن وموثوق.