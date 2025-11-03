خلاف على شراء ممنوعات بمنطقة جبلية يتطور إلى إطلاق نار وقتيل.. وشرطة جدة تطيح بالمتورطين

ألقت شرطة محافظة جدة القبض، في حينه، على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بعد قيام أحدهما بإطلاق النار على مقيم من الجنسية الهندية إثر خلاف مالي بينهما على شراء ممنوعات في منطقة جبلية بمحافظة جدة.
وأسفر الحادث عن إصابة المجني عليه، حيث جرى نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ووفاته في وقت لاحق.
وأوضح الأمن العام أن التحقيقات الأولية كشفت تورط المخالفين في نشاط يهدف إلى ترويج الممنوعات والمخدرات، مؤكدًا أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.