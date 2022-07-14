زيارة بايدن وملف اليمن.. توافق سعودي أمريكي على إدانة الحوثي ودعم الهدنة

تأتي زيارة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن للمملكة ولقائه مع مقام خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد، لتؤكد على متانة وعمق العلاقة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، وأهمية التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة على المستوى الإقليمي والدولي، وحرص الإدارة الأميركية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، وتأكيداً على دور المملكة الريادي في نشر الأمن والاستقرار في المنطقة.