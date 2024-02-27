"الراجحي" يشكر القيادة لصدور الموافقة على لائحتي البرامج الاجتماعية والمهنية والمنشآت غير الحكومية لذوي الإعاقة

وقال المهندس الراجحي :"إن هذه الموافقة تأتي امتدادًا لما تحظى به منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، التي تولي اهتمامًا خاصًا في دعم المسيرة التنموية ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وتحسين جودة حياتهم في مختلف المجالات ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.