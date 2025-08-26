بتقنية الملاحة العصبية.. نجاح أول عملية جراحية في مستشفى الدرعية

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى الدرعية، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، في إجراء أول عملية جراحية باستخدام تقنية الملاحة العصبية، حيث شملت العملية تثبيت الفقرات لمريض شاب تعرض لكسر غير مستقر في الفقرة القطنية الثالثة، ما تسبب له في آلام حادة وتنميل في الأطراف السفلية.