بتقنية الملاحة العصبية.. نجاح أول عملية جراحية في مستشفى الدرعية

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى الدرعية، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، في إجراء أول عملية جراحية باستخدام تقنية الملاحة العصبية، حيث شملت العملية تثبيت الفقرات لمريض شاب تعرض لكسر غير مستقر في الفقرة القطنية الثالثة، ما تسبب له في آلام حادة وتنميل في الأطراف السفلية.
وجرى تنفيذ العملية بقيادة الدكتور أحمد الأحمري، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والدكتور عمر السلطان، استشاري جراحة العمود الفقري، بدقة عالية باستخدام هذه التقنية الحديثة، مما أسهم في تقليل نسب المخاطر والمضاعفات المحتملة.
وغادر المريض المستشفى في اليوم التالي وهو بحالة صحية جيدة مع تحسن ملحوظ.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود مستشفى الدرعية المستمرة لتطبيق أحدث التقنيات الطبية وتقديم رعاية صحية آمنة ومتميزة، ضمن أهداف تجمع الرياض الصحي الثالث لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.