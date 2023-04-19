مرصد المجمعة الفلكي: كسوف هجين للشمس غداً الخميس

وأشار إلى أن الكسوف ظاهرة فلكية تحدث بإذن الله عندما يقع القمر بين الأرض والشمس نهاية الشهر الهجري، بحيث يقع ظل القمر على الأرض، ونظراً لأن مدار القمر حول الأرض ليس دائرياً، ولكنه بيضاوي الشكل مما يجعل المسافة بين الأرض والقمر متغيرة، ويكون القمر في بعض الأحيان أقرب إلى الأرض خلال مداره وتسمى بنقطة الحضيض.