"الأراضي البيضاء": 83 مليون م2 مفوترة في حاضرة الدمام و63 أرضًا دخلت حيز التطوير والتداول

ودعا البرنامج، في بيان صحفي اليوم، مُلاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار، مشيرًا إلى أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16000 فاتورة في المدن التي طُبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في حاضرة الدمام في مرحلتها الأولى لعام 1444/ 1445هـ.