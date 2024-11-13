حمايةً للمتعاملين في قطاع المدفوعات.. البنك المركزي يُصدِر "قواعد المَحافظ الإلكترونية"

ويأتي اعتماد هذه القواعد بعد أن طرح البنك المركزي في وقت سابق مشروع "قواعد المحافظ الإلكترونية"؛ لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله؛ تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، حيث تمت دراسة تلك الملاحظات والمرئيات، التي أدرجت في الصيغة النهائية للقواعد، ويمكن الاطلاع على هذه القواعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر (الرابط).