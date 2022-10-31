صدور موافقة وزير العدل على منح 700 محامية رخصة مزاولة المهنة

وأوضحت وزارة العدل أنها وفرت من خلال بوابة "ناجز" Najiz.sa، مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمحامين والمتدربين، تمكنهم من الحصول عليها دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو الإدارة العامة للمحاماة.