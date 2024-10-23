"حساب المواطن": بإمكان زوجة المواطن الاستفادة من البرنامج كتابع لرب الأسرة "الزوج"

أوضح "حساب المواطن"، أنه بإمكان زوجة المواطن الاستفادة من البرنامج عن طريق إضافتها كتابعٍ مع رب الأسرة "الزوج".
وأضاف رداً على استفسار إحدى المتابعات عبر حسابه في "إكس" حول إمكان تسجيل زوجة المواطن دون أطفال في البرنامج؛ لافتاً إلى أنه بإمكانها التسجيل كتابعٍ للزوج "رب الأسرة"، وليس كمستفيدٍ رئيس.
وكان البرنامج قد أوضح الفئات المستهدفة المتمثلة في حاملي الجنسية السعودية، وحاملي بطاقات التنقل، والتابعين غير السعوديين، ممَّن تربطهم بالمتقدّم صلة قرابة بالدرجة الأولى، وتشمل "الزوج والزوجة غير السعوديين، والأبناء، وأولاد السعودية المتزوجة من غير سعودي".