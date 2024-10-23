"حساب المواطن": بإمكان زوجة المواطن الاستفادة من البرنامج كتابع لرب الأسرة "الزوج"

وكان البرنامج قد أوضح الفئات المستهدفة المتمثلة في حاملي الجنسية السعودية، وحاملي بطاقات التنقل، والتابعين غير السعوديين، ممَّن تربطهم بالمتقدّم صلة قرابة بالدرجة الأولى، وتشمل "الزوج والزوجة غير السعوديين، والأبناء، وأولاد السعودية المتزوجة من غير سعودي".