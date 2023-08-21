مع قرب العمل بالضوابط الجديدة.. تعرَّف على تفاصيل تعديلات "إيقاف الخدمات"

وقال: الضوابط الجديدة التي يتوقع بدء العمل بها خلال الفترة القادمة تنص على مجموعة من القواعد التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ إيقاف الخدمات، ومن بين هذه القواعد أنه ينبغي أن يكون إيقاف الخدمات مستندًا إلى أسس قانونية وتنظيمية واضحة، سواء من خلال قرار من مجلس الوزراء أو بأمر قضائي أو توجيه من النيابة العامة، ويتم تنفيذ إجراء إيقاف الخدمات من خلال منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، مما يسهل عملية التنفيذ ويزيد من كفاءتها.