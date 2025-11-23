السدو.. تراث سعودي حيّ يُنسَج من خيوط الطبيعة

يُذكر أن السدو سُجّل ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو بالتعاون مع دولة الكويت، ويأتي إعلان عام 2025 عامًا للحرف اليدوية تأكيدًا على التزام المملكة بالحفاظ على إرثها وتطوير صناعاتها التقليدية، من خلال جهود وزارة الثقافة وهيئة التراث في تنظيم ورش العمل والمعارض المتخصصة.