95 مليون مسافر عربي سنويًا يجوبون 90 دولة.. السعوديون في الصدارة.. وصعود مصري لافت

تشهد المنطقة العربية نموًا لافتًا في حركة السفر الخارجي، حيث تتجاوز أعداد المسافرين العرب إلى الخارج 95 مليون مسافر سنويًا يتجهون إلى أكثر من 90 دولة حول العالم وفق إحصائيات عام 2024 ، في وقت تتصدر فيه السعودية المشهد كأكبر الدول العربية في أعداد المغادرين عبر مطاراتها الدولية.
وتعتمد هذه الأرقام على بيانات رسمية وتقديرية صادرة عن هيئات الإحصاء العربية وجهات الطيران والسياحة، كما أنها تمثل المعدّل التكراري للسفر، أي أنها تحصي عدد الرحلات وليس عدد الأشخاص، ما يعني أن المسافر الواحد قد يُسجَّل عدة مرات إذا سافر أكثر من مرة خلال العام.
وسجّلت السعودية المرتبة الأولى عربيًا بـ 21 مليون مسافر سنويًا، مدفوعة بالتوسع الكبير في شبكات الطيران وزيادة الوجهات الدولية. وجاءت الإمارات في المركز الثاني بـ 12 مليون مسافر، تلتها مصر في المرتبة الثالثة بتقديرات تصل إلى 10 ملايين مسافر سنويًا.
كما حلّت الجزائرحسب تقديرات في المركز الرابع بنحو 6 ملايين مسافر، تليها الكويت خامسًا بـ 5.5 ملايين، ثم المغرب في المرتبة السادسة بأكثر من 5 ملايين مسافر سنويًا، فيما سجّل العراق نحو 4.5 ملايين.
وجاءت تونس وقطر في مراكز متقاربة بنحو 2.5 مليون مسافر لكل منهما، إلى جانب سلطنة عُمان التي سجلت حوالي 2.1 مليون مسافر سنويًا.
وفي الفئة المتوسطة سجلت البحرين نحو 1.5 مليون مسافر، ولبنان حوالي 1.3 مليون، فيما تتراوح أعداد المسافرين من ليبيا بين 1.2 و1.5 مليون سنويًا، إضافة إلى الأردن بـ 1.2 مليون مسافر.
وفي الدول الأقل سفرًا عربيًا جاءت السودان بنحو 1.1 مليون مسافر، تليها اليمن بـ 800 ألف، وأخيرًا فلسطين بنحو 450 ألف مسافر سنويًا عبر المنافذ الأردنية والمصرية.