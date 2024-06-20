المسالخ ونقاط الذبح بنجران تستقبل 6196 رأسًا من الأضاحي

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران المهندس مريح بن شارع الشهراني، أن الوزارة تشرف على 28 مسلخًا ونقطة ذبح بجميع محافظات منطقة نجران؛ للتأكد من تطبيق الضوابط الصحية، والتزام المنشآت والأفراد باشتراطات النظافة ‏والسلامة والصحة العامة، وتم فيها إطلاق حملة أضحيتي لتعريف المستهلك بطرق اختيار الأضحية الصحية والسليمة، وتوزيع منشورات توعوية، كما قام الكادر البيطري بالكشف على الأضاحي للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي.