المسالخ ونقاط الذبح بنجران تستقبل 6196 رأسًا من الأضاحي

استقبلت المسالخ ونقاط الذبح بمنطقة نجران خلال أيام عيد الأضحى المبارك، 6196 رأسًا من الأضاحي، منها 5516 رأسًا من الأغنام و578 من الإبل و102 من البقر.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران المهندس مريح بن شارع الشهراني، أن الوزارة تشرف على 28 مسلخًا ونقطة ذبح بجميع محافظات منطقة نجران؛ للتأكد من تطبيق الضوابط الصحية، والتزام المنشآت والأفراد باشتراطات النظافة والسلامة والصحة العامة، وتم فيها إطلاق حملة أضحيتي لتعريف المستهلك بطرق اختيار الأضحية الصحية والسليمة، وتوزيع منشورات توعوية، كما قام الكادر البيطري بالكشف على الأضاحي للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي.
يُذكر أنه تم إتاحة الحجز الإلكتروني للمسالخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك، عبر منصة "نما"، التي دشنت لخدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة في جميع مناطق المملكة.