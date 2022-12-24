"المحتوى المحلي".. كيف يعزز من تنافسية الاقتصاد السعودي عالمياً؟

1- الأصول: وهي مصادر ومكونات السلع لتطوير سلاسل الإنتاج.

2- القوى العاملة: ويقصد بها الأيادي العاملة على تصنيع المنتجات، أو تقديم الخدمات.

3- السلع والخدمات: وهي المكونات المحلية التي يتم استخدامها في إنتاج السلع، أو الخدمات.

4- التقنية ونحوها: وهي الأبحاث، والتطوير، وتدريب القوى العاملة السعودية.

وتنعكس هذه العناصر التي يتكون منها مفهوم المحتوى المحلي على الاقتصاد السعودي، فزيادتها وتعزيزها وتبنيها يعني تعزيزاً لتنافسية اقتصاد المملكة عالمياً، وذلك لمساهمته في تطوير القدرات المحلية من كوادر بشرية، ومنتجات، وسلع، وخدمات لتصبح منافسة عالمياً، وذلك بعد أن تتبوأ مكانتها محلياً.