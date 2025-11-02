منصة إيجار توضح آلية التعامل مع المستأجرين المتأخرين في السداد أو الرافضين للتوثيق

وأكدت المنصة أنه يحق للمؤجر عدم تجديد العقد في حال تخلف المستأجر عن السداد، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن الحقوق النظامية التي تكفل للمؤجر حفظ حقوقه المالية. كما أوضحت أن للمستأجر في المقابل حق رفع بلاغ رسمي إلى الهيئة العامة للعقار عند رفض المؤجر توثيق العقد أو الامتناع عن ذلك لأي سبب.