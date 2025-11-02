منصة إيجار توضح آلية التعامل مع المستأجرين المتأخرين في السداد أو الرافضين للتوثيق

أوضحت منصة "إيجار" آلية التعامل مع حالات المستأجرين المتأخرين في سداد الأجرة أو الرافضين لتوثيق العقود، وذلك ضمن جهودها في تنظيم العلاقة بين أطراف عقد الإيجار وتعزيز العدالة والشفافية في السوق العقارية.
وأكدت المنصة أنه يحق للمؤجر عدم تجديد العقد في حال تخلف المستأجر عن السداد، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن الحقوق النظامية التي تكفل للمؤجر حفظ حقوقه المالية. كما أوضحت أن للمستأجر في المقابل حق رفع بلاغ رسمي إلى الهيئة العامة للعقار عند رفض المؤجر توثيق العقد أو الامتناع عن ذلك لأي سبب.
وبيّنت "إيجار" أن هذه الأحكام تهدف إلى ضمان التوازن بين الطرفين وتنظيم عمليات الإيجار بما يسهم في الحد من النزاعات العقارية وتحسين كفاءة سوق الإيجارات في المملكة.
ودعت المنصة جميع الأطراف إلى الاطلاع على تفاصيل حقوقهم وواجباتهم من خلال دليل #أحكام_ضبط_الإيجارات المنشور عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.