"الراجحي" يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة

ترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم؛ اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته الـ117، وذلك في مقر المنظمة بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي، وحضور معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان.
وألقى "الراجحي" خلال الاجتماع كلمة رحب فيها برؤساء أجهزة الخدمة المدنية، مؤكدًا استمرار دعم الجهود الهادفة إلى النهوض بمستوى التنمية الإدارية في الوطن العربي، من خلال رؤى مشتركة، وبرامج ترتكز على أسس علمية، وخطط منهجية سليمة، بما يسهم في تعزيز تنمية إدارية مستدامة، قادرة على تبني المبادرات وتحقيق التطلعات والآمال في سبيل جعل المنظمة رائدة دوليًّا في مجال التنمية الإدارية.
وشهد الاجتماعُ مناقشةَ عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ ومنها: متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، واعتماد الموازنة التقديرية للعامَين 2025-2026م، والموافقة على إعداد نظام خاص بالمنظمة يتناسب مع طبيعة العمل بالتمويل الذاتي.