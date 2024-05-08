"الراجحي" يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة

وألقى "الراجحي" خلال الاجتماع كلمة رحب فيها برؤساء أجهزة الخدمة المدنية، مؤكدًا استمرار دعم الجهود الهادفة إلى النهوض بمستوى التنمية الإدارية في الوطن العربي، من خلال رؤى مشتركة، وبرامج ترتكز على أسس علمية، وخطط منهجية سليمة، بما يسهم في تعزيز تنمية إدارية مستدامة، قادرة على تبني المبادرات وتحقيق التطلعات والآمال في سبيل جعل المنظمة رائدة دوليًّا في مجال التنمية الإدارية.