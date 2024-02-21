"بيئة الباحة" تطلق أعمال تركيب أجهزة تتبع معدات حفر الآبار بمحافظة المخواة

ضمن مشاريع وخطط الوزارة لتنظيم وإدارة نشاط مزاولة حفر الآبار، للحفاظ على مصادر المياه الجوفية والحد من ظاهرة الحفر العشوائي؛ دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أمس، انطلاق أعمال تركيب منظومة أجهزة إلكترونية لتتبع الحفارات في المنطقة، بحضور محافظ المخواة غلاب غالب أبو خشيم.