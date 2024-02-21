"بيئة الباحة" تطلق أعمال تركيب أجهزة تتبع معدات حفر الآبار بمحافظة المخواة

ضمن مشاريع وخطط الوزارة لتنظيم وإدارة نشاط مزاولة حفر الآبار، للحفاظ على مصادر المياه الجوفية والحد من ظاهرة الحفر العشوائي؛ دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أمس، انطلاق أعمال تركيب منظومة أجهزة إلكترونية لتتبع الحفارات في المنطقة، بحضور محافظ المخواة غلاب غالب أبو خشيم.
وأوضح المهندس الزهراني، أن تركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار؛ يُعَد الخطوة الأولى في تنظيم وحوكمة الأعمال لهذا النشاط؛ حيث سيتم ربطها بمنصة رقمية تتابع تحركات المعدات وتسهم بشكل كبير في عملية إصدار الرخص الإلكترونية لمزاولة النشاط، والتنقل من موقع لآخر لضبط تحركاتها ورصد المخالف منها.
يُذكر أن الوزارة أطلقت مشروع بدء توريد وتركيب أجهزة تتبع على معدات حفر الآبار؛ تحقيقًا لمبادرة الحفاظ على مصادر المياه الجوفية ضمن برنامج التحول الوطني.