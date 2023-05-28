"سد داماء" الأثري وتقنيات تحفظ الماء أوقات القحط.. فن معماري بأيادٍ سعودية

يمتلك سد داماء الأثري في محافظة ميسان جنوب الطائف فنًا معماريًا وقدرة هندسية فريدة من نوعه، حيث يتمتع السد الذي شُيّد بأيدٍ سعودية؛ بتقنيات دعم التنمية الزراعية في حفظ المياه أوقات القحط، كما بُني السد من صخور محلية حمراء اللون ضخمة الحجم والوزن، إذ يبلغ طوله (11.30) متر وعرضه متران، وهو أحد السدود المعمارية المهمة الذي تعاقبت عليه الأجيال منذ مئات السنين، فضلًا عن تعدد مظاهره الحضارية والبيئية والثقافية المختلفة، ليشكل نظامًا بيئيًا فريدًا يتميز بالتنوع والثراء الطبيعي وخصوبة الأراض الغنّاء من حوله.