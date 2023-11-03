مزاد مُزُنْ يضم 12 عقاراً متنوّعاً «سكني – تجاري»

ويقع العقار الخامس؛ في حي الحزم في شارع الصدفة، بالقرب من طريق ديراب، وهو عبارة عن أرض سكنية مسورة تتميّز بوقوعها على زاوية في منطقة مرتفعة، وأرضها مستوية، وقريبة من الطريق الدائري الجنوبي، وطريق الملك فهد، وتحيط بها منطقة خدمات متنوعة صحية وخدمية.