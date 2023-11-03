مزاد مُزُنْ يضم 12 عقاراً متنوّعاً «سكني – تجاري»

من الرياض عاصمة الاستثمار الاقتصادي، تُطلق شركة «إتقان العقارية»، المزاد العلني الحضوري لمجموعة من العقارات المتنوعة والمدرة للدخل ما بين السكني والتجاري في أكثر مناطق الرياض حيوية ونشاطاً تجارياً، حيث يُقام المزاد يوم الأربعاء 24 ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 8 نوفمبر 2023م بقاعة الفريدة على طريق الثمامة بمدينة الرياض.
تضم العقارات المعروضة للبيع في مزاد مُزُنْ، العقار الأول؛ عمارة تجارية تقع على طريق عثمان بن عفان في حي الفلاح، تحوي عشرة معارض وواحدة وأربعين شقة فندقية: موقعٌ إستراتيجي، وعائدٌ سنوي عالٍ.
والعقار الثاني؛ مؤلفٌ من خمسة معارض تجارية في حي الروضة- شرق الرياض، على شارع خالد بن الوليد المعروف بحركته التجارية والحيوية، في منطقة ذات كثافة سكانية، وعائدٌ سنوي مجزٍ، قريبٍ من منشآت خدمية وصحية وتجارية.
فيما يقع العقار الثالث جنوب الرياض على شارع الشباب، بالقرب من الطريق الدائري الجنوبي، في حي العزيزية المكتظ سكانياً، والحيوي تجارياً، وهو عبارة عن صالات تجارية تحوي عشرين صالة، بقيمة تأجيرية سنوية ممتازة، ومجاور لمحطة المترو.
أما العقار الرابع؛ "مبنى البديعة" التجاري، ويقع على شارع عائشة بنت أبي بكر (الأبراج) ذي السمة التجارية، والكثافة السكانية المرتفعة، فيتألف من أربع قطع، وبقيمة تأجيرية سنوية محفزة، يجاوره عديدٌ من المنشآت الحيوية الصحة والخدمية، ويقع على الطريق الدائري الجنوبي.
ويقع العقار الخامس؛ في حي الحزم في شارع الصدفة، بالقرب من طريق ديراب، وهو عبارة عن أرض سكنية مسورة تتميّز بوقوعها على زاوية في منطقة مرتفعة، وأرضها مستوية، وقريبة من الطريق الدائري الجنوبي، وطريق الملك فهد، وتحيط بها منطقة خدمات متنوعة صحية وخدمية.
والعقار السادس؛ أرض الترمذي، وهي أرضٌ تجارية سكنية تقع على شارع الترمذي؛ الشارع التجاري الحيوي في حي الشفاء، المشهور بساكنيه القدامى، وكثافة من راغبي السكن المتوسط، بالقرب من الأرض عدة طرق رئيسة وفرعية.
كما يتضمن مزاد مُزُنْ عقاراً سابعاً، وهو مجمّع تجاري بالمرقب، ويتألف من مائة وخمسة عشر معرضاً، إضافةً إلى برج اتصال، يتميّز بموقعه الحيوي تجارياً وكثافته السكانية العالية، إضافةً إلى القيمة التأجيرية السنوية المجزية. يحيط بالعقار عددٌ من المعالم الرئيسة والمهمة الحكومية، وعمائر ومراكز تجارية للتسوق.
والعقار الثامن؛ عمارة البطحاء شارع الرس – الشمالية، عقار سكني تجاري، يتألف من اثني عشر معرضاً، وثماني شقق، وملحق، ويحقق عائداً سنوياً، ويتميز بوقوعه في منطقة نشاط تجاري يتوسطه محيطٌ سكني بكثافة سكانية، وقربه من عديدٍ من الخدمات والأسواق التجارية.
والعقار التاسع؛ عمارتا المسحل والجنوبية حي البطحاء، شارع الرس الحيوي تجارياً وذا الكثافة السكانية، وتوافر جميع الخدمات. والعقار تجاري سكني ذو قيمة تأجيرية، يتألف من عشرة معارض وشقتين، وملحق، وصالة عرض، ويتميز بموقعه القريب من عديد من الخدمات.
أما العقار العاشر؛ فعمارة المعرض، وهي عمارة تجارية تتألف من معرضين يحويان صالات علوية، وتقع في منطقة ذات نشاط تجاري مرتفع، وتتميز بقربها من عديد من الخدمات والأنشطة، وتحقق عوائد سنوية.
العقار الحادي عشر؛ عمارة سوق الجملة في المرقب- العريض، عمارة تجارية سكنية من ثلاثة أدوار، وتتألف من ثلاثة معارض وصالات علوية. تتميز المنطقة بنشاطها التجاري وكثافتها السكانية، وقربها من عديدٍ من الخدمات العامة، وتحقق دخلاً سنوياً جيداً.
العقار الثاني عشر؛ عمارة مجمع الأحذية – باعطا، عمارةٌ تجارية سكنية في حي المرقب، تشتمل على اثني عشر معرضاً، وواحدٍ وعشرين مكتباً، ما يُدِّر دخلاً سنوياً عالياً. تتميز بوقوعها في منطقة نشطة تجارياً ذات كثافةٍ سكانية، إضافةً إلى توافر مرافق ونشاطات ومنشآت فاعلة.
وتعد هذه الفرص العقارية بيئة مثالية لاستثمار عقاري طويل الأجل في أفضل الأماكن الاستثمارية في العاصمة الرياض، ودعت «إتقان العقارية»، عموم الراغبين في المشاركة في المزاد إلى التواصل مع مركز خدمة العملاء بالشركة من خلال رقمَي التواصل: 0539962000 (920001019) والمنصّات الإعلامية للشركة (https://etqaan.sa/).