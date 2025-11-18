"هيئة الترفيه": أكثر من 12 مليون زائر وارتفاع في مؤشرات الأداء التنظيمي خلال الربع الثالث من 2025

وشهد القطاع ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى جودة الخدمات، إذ ارتفع مؤشر قياس رضا الزوار إلى 94% مقارنة بـ89% في العام السابق، محققًا نموًا بنسبة 5%، ولضمان الحصول على أنشطة ترفيهية ذات مستوى احترافي عال قيّمت الهيئة أكثر من 203 فعالية ترفيهية و672 مركزًا ترفيهيًا و13 مدينة ترفيهية في قطاع الترفيه، ضمن برامجها في تصنيف الأنشطة الترفيهية والمستثمرين.