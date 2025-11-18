"هيئة الترفيه": أكثر من 12 مليون زائر وارتفاع في مؤشرات الأداء التنظيمي خلال الربع الثالث من 2025

شهد قطاع الترفيه في المملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2025 نشاطًا متزايدًا وتوسعًا في حجم الفعاليات والتراخيص، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للترفيه (GEA)، الذي أظهر تسجيل 12.6 مليون زائر واستمرار النمو في مختلف المؤشرات التنظيمية والرقابية.
وبلغ عدد الفعاليات الترفيهية 468 فعالية أقيمت في 116 مدينة على مستوى المملكة، ما يعكس اتساع نطاق الأنشطة وشمولها لمختلف مناطق المملكة, وارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع إلى 6,499 شركة، في دلالة على زيادة الفرص الاستثمارية واستمرار تطور قطاع الترفيه بالمملكة.
وفي الجانب التنظيمي، أصدرت الهيئة 1,839 ترخيصًا خلال الربع الثالث، بنسبة ارتفاع بلغت 48.9% مقارنة بالربع المماثل العام الماضي، شملت مختلف أنواع الأنشطة الترفيهية والعروض الحية والمراكز الترفيهية والمواهب الفنية.
وبلغ عدد الزيارات الرقابية أكثر من 24,200 زيارة بارتفاع النسبة قرابة 4%، ما يعكس مواصلة الجهود الرقابية لضمان التزام الأنشطة الترفيهية بالأنظمة والمعايير المعتمدة.
وأوضح التقرير أن نسبة التزام الأنشطة الترفيهية المصرحة وصلت إلى 93%، وهو مؤشر يعكس تحسن مستوى وجودة التجارب الترفيهية، وارتفاع كفاءة الإشراف والمتابعة.
وشهد القطاع ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى جودة الخدمات، إذ ارتفع مؤشر قياس رضا الزوار إلى 94% مقارنة بـ89% في العام السابق، محققًا نموًا بنسبة 5%، ولضمان الحصول على أنشطة ترفيهية ذات مستوى احترافي عال قيّمت الهيئة أكثر من 203 فعالية ترفيهية و672 مركزًا ترفيهيًا و13 مدينة ترفيهية في قطاع الترفيه، ضمن برامجها في تصنيف الأنشطة الترفيهية والمستثمرين.
وتؤكد الهيئة العامة للترفيه أن جهودها التنظيمية والإشرافية تسهم في تعزيز جودة الأنشطة الترفيهية وتمكين المستثمرين من تطوير تجارب مميزة وآمنة تلبي تطلعات المجتمع وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع ترفيهي مزدهر ومستدام.